Advertising

messveneto : “Quando morirò, seppellitemi scrivendo sono democristiano”: Ciriaco De Mita, scomparso all’età di 94 anni, apparten… - mattinodipadova : “Quando morirò, seppellitemi con un biglietto in cui ci sia scritto sono democristiano” - CorriereAlpi : “Quando morirò, seppellitemi con un biglietto in cui ci sia scritto sono democristiano” - nuova_venezia : “Quando morirò, seppellitemi scrivendo sono democristiano” - il_piccolo : “Quando morirò, seppellitemi scrivendo sono democristiano” -

abbiamo iniziato - riavvolge il nastro - , i terreni erano simili a discariche, non c'era ...a causa della Bolkestein', il commento più amaro. Per Mara Petrelli, titolare dello chalet ...È che vorrei fare di più: ho 20 anni di tempo per lasciare un segno nel cinema… Mi immagino che,, inviteranno mia figlia Emilia a parlare a una retrospettiva su di me. La domanda ...