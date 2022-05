Quando De Mita riunì i centristi a Napoli nel 2017: “Un nuovo partito? Non sono mica come Renzi che ne fa uno al giorno” (Di giovedì 26 maggio 2022) Il 9 giugno del 2017 Ciriaco De Mita riunì i centristi a Napoli, tra cui Fabrizio Cicchito e Lorenzo Dellai. Allora la curiosità era tanta, perché si pensava che l’ex presidente del Consiglio volesse fondare un nuovo soggetto politico centrista: “Un nuovo partito?”, rispose ai giornalisti, “non sono mica come Renzi che ne fa uno al giorno“. De Mita è morto questa mattina ad Avellino a 94 anni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Il 9 giugno delCiriaco De, tra cui Fabrizio Cicchito e Lorenzo Dellai. Allora la curiosità era tanta, perché si pensava che l’ex presidente del Consiglio volesse fondare unsoggetto politico centrista: “Un?”, rispose ai giornalisti, “nonche ne fa uno al“. Deè morto questa mattina ad Avellino a 94 anni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

