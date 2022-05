Quando c’era Berlinguer film stasera in tv 26 maggio: cast, trama, streaming (Di giovedì 26 maggio 2022) Quando c’era Berlinguer è il film stasera in tv giovedì 26 maggio 2022 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Quando c’era Berlinguer film stasera in tv: cast La regia è di Walter Veltroni. Il cast è composto d Enrico Berlinguer, Giorgio Napolitano, Bianca Berlinguer, Luigi Bettazzi, Silvio Finesso. Quando c’era Berlinguer film stasera in tv: ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 26 maggio 2022)è ilin tv giovedì 262022 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Walter Veltroni. Ilè composto d Enrico, Giorgio Napolitano, Bianca, Luigi Bettazzi, Silvio Finesso.in tv: ...

Advertising

borghi_claudio : @gianpiero85pf @boni_castellane Si costruiscono quando i tempi maturano. Sul green pass inizialmente non c'era nul… - reportrai3 : -Peluso, le aveva già detto che lui faceva lavori strani per lo stato Sì, che la politica li chiamava quando c’era… - reportrai3 : -C’era di tutto, coltelli, fucili -E lei però trova anche una cosa particolare... -Era una cassetta di metallo - M… - lettore1969 : @NinoVolpe @Dekmar83 Cacchio non ci avevamo mai pensato ma, con lo stesso ragionamento, quando c'era la Mitropa Cup… - CipeGiacinto : @MarcoGa42601899 @ffabrozio @M1sha13 @TomoriEnjoyer Un po' come quando c'era qualche squadretta che festeggiava la… -