Qualcuno spieghi all'Atac come sono fatte le chiese di Roma: sui biglietti metro spunta Firenze (Di giovedì 26 maggio 2022) Templi, rovine, l’immancabile Colosseo e quella che è inequivocabilmente una chiesa. L’ultima veste grafica dei biglietti di Atac ha tutte le carte in regola per rappresentare, nel pratico formato 85x55 millimetri, tutto il meglio della capitale. Tranne una. La chiesa che svetta alla destra dell’anfiteatro Flavio non ricorda lontanamente nemmeno una di quelle più importanti (e sono tante) dell'Urbe. Sembra invece ispirata direttamente alla fiorentina Santa Maria del Fiore, con la celebre cupola a costoloni del Brunelleschi e gli ancor più peculiari “occhi” circolari sulle fiancate. A notarlo un utente su Facebook, ripreso poi dal consigliere comunale di Azione Francesco Carpano. I Romani in realtà ci sono quasi abituati. E almeno questa volta il monumento incriminato è in Italia, a meno ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 26 maggio 2022) Templi, rovine, l’immancabile Colosseo e quella che è inequivocabilmente una chiesa. L’ultima veste grafica deidiha tutte le carte in regola per rappresentare, nel pratico formato 85x55 millimetri, tutto il meglio della capitale. Tranne una. La chiesa che svetta alla destra dell’anfiteatro Flavio non ricorda lontanamente nemmeno una di quelle più importanti (etante) dell'Urbe. Sembra invece ispirata direttamente alla fiorentina Santa Maria del Fiore, con la celebre cupola a costoloni del Brunelleschi e gli ancor più peculiari “occhi” circolari sulle fiancate. A notarlo un utente su Facebook, ripreso poi dal consigliere comunale di Azione Francesco Carpano. Ini in realtà ciquasi abituati. E almeno questa volta il monumento incriminato è in Italia, a meno ...

