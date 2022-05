(Di giovedì 26 maggio 2022) ROMA –“poliziotto globale” sarà in grado di fermare i Paesi che vogliono perseguire una politica indipendente. Lo ha detto il presidente russo Vladimir(foto) parlando ad un forum economico dei Paesi ex Urss. “La Russia sta diventando un po’ più forte grazie alle sanzioni”, ha proseguito il leader russo, che ha poi aggiunto: “Rubare i beni di qualcuno non ha mai portato a nulla di buono, soprattutto a chi lo fa”, riferendosi al congelamento dei beni russi da parte dei Paesi occidentali nell’ambito delle sanzioni a Mosca. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

MediasetTgcom24 : Putin agli Usa: 'Nessun poliziotto globale può fermarci' - GiovaQuez : Togliere ogni dignità alle persone, questa la 'ragione' di Putin che qualcuno vorrebbe far comprendere agli ucraini… - marcotravaglio : “Quello che mi piace di Putin è il suo proporre un moderno alternativo alla globalizzazione imperante, tentando di… - brius : RT @gloquenzi: Sono passati dal: “se diamo le armi agli ucraini prolungheremo le loro sofferenze”, al “attenzione a non umiliare Putin”. Ma… - Lopinionista : Putin agli Usa: 'Nessun 'poliziotto globale' può fermarci' -

Sky Tg24

può salvare la faccia allontanandosi dai nostri territori", ha aggiunto la viceministra della ... un meccanismo volto a garantire un coordinamento efficiente del rispettivo sostegnosforzi ...13.18Usa: 'Nessun 'poliziotto globalè può fermarci' Nessun 'poliziotto globale' sarà in grado di fermare i Paesi che vogliono perseguire una politica indipendente, ha detto il presidente ... Russia, Putin agli Usa: "Nessun 'poliziotto globale' può fermarci" Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin (foto) parlando ad un forum economico dei Paesi ex Urss. “La Russia sta diventando un po’ più forte grazie alle sanzioni”, ha proseguito il leader russo, ...Si intensifica l’offensiva russa nel sud. I separatisti: “In Donbass 8mila prigionieri di guerra ucraini”. A Lysychansk 150 civili sepolti in fosse comuni. Scholz: “Mosca non vincerà, no a una pace im ...