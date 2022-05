Psg, il vice Mbappé è… Dembele: c’è l’intesa di massima con l’attaccante del Barcellona (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Psg ha definito la vicenda Mbappé, è stato raggiunto l’accordo per la conferma dell’attaccante in Francia. Il club ha effettuato un sacrificio dal punto di vista economico per convincere l’attaccante più forte in circolazione, è stata superata l’offerta del Real Madrid. Il Psg ha vinto senza problemi la Ligue 1, ma il rendimento in Champions League non è stato positivo. Il club francese non potrà permettersi un’altra stagione al di sotto delle aspettative e la dirigenza si è già attivata per rinforzarsi ulteriormente sul mercato. E’ vicinissimo l’arrivo di un altro attaccante: Ousmane Dembélé. L’esperienza del francese con la maglia del Barcellona non è stata di certo positiva, arrivato per sostituire Neymar il suo rendimento non è mai migliorato. Il percorso dell’ex Borussia Dortmund è stato anche ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Psg ha definito landa, è stato raggiunto l’accordo per la conferma delin Francia. Il club ha effettuato un sacrificio dal punto di vista economico per convincerepiù forte in circolazione, è stata superata l’offerta del Real Madrid. Il Psg ha vinto senza problemi la Ligue 1, ma il rendimento in Champions League non è stato positivo. Il club francese non potrà permettersi un’altra stagione al di sotto delle aspettative e la dirigenza si è già attivata per rinforzarsi ulteriormente sul mercato. E’ vicinissimo l’arrivo di un altro attaccante: Ousmane Dembélé. L’esperienza del francese con la maglia delnon è stata di certo positiva, arrivato per sostituire Neymar il suo rendimento non è mai migliorato. Il percorso dell’ex Borussia Dortmund è stato anche ...

