Psg, il Chelsea sogna Neymar (Di giovedì 26 maggio 2022) Chelsea su Neymar. Secondo “FourFourTwo”, i nuovi futuri proprietari dei Blues starebbero pensando al grande colpo per partire con rinnovato entusiasmo. Già nei giorni scorsi, in Francia sono iniziate a circolare voci su una volontà del Psg di ascoltare eventuali offerte per il cartellino dell’ex Barça. Il brasiliano ha però spiegato che intende restare a Parigi e che non gli è stato comunicato nulla in merito al suo futuro. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022)su. Secondo “FourFourTwo”, i nuovi futuri proprietari dei Blues starebbero pensando al grande colpo per partire con rinnovato entusiasmo. Già nei giorni scorsi, in Francia sono iniziate a circolare voci su una volontà del Psg di ascoltare eventuali offerte per il cartellino dell’ex Barça. Il brasiliano ha però spiegato che intende restare a Parigi e che non gli è stato comunicato nulla in merito al suo futuro. SportFace.

RafAuriemma : Il Comandante #Koulibaly ha comunicato al suo agente #Ramadani che non andrà alla #Juventus per il rispetto che nut… - sportface2016 : #Psg, il #Chelsea sogna #Neymar - sanchez_strada : @Delu90Inter @deliux9 Di certo il Chelsea non lo regala. Al massimo possono fare un DDR o prestito secco nella sper… - DanicaMesmo : @meurmadrid 3-1 no PSG (volta) 3-1 no Chelsea (ida) 3-1 no City (volta) - JuanCa_1902 : @Acruzavila @Sergivalentin_ Que es el Aston Villa... No el PSG, ni City, ni Chelsea, ni Manchester... -