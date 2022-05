“Provino per Avanti un altro”: Sonia Bruganelli pesca dal Grande fratello, ritorno clamoroso (Di giovedì 26 maggio 2022) L’ex opinionista del GF Vip Sonia Bruganelli racconta i nuovi prossimi progetti: un gieffino approderà ad Avanti un altro Sonia Bruganelli (Grandefratellovip.it)Sonia Bruganelli non tornerà al GF Vip per la prossima edizione. Se prima si trattava di una voce adesso è un dato di fatto. A raccontarsi è stata proprio lei sulle pagine di Chi, la rivista di Alfonso Signorini. Il GF è stata un’esperienza che le ha dato molta popolarità, che prima non aveva per via del fatto che avesse sempre lavorato nel dietro le quinte, con le organizzazioni casting. Adesso che il pubblico sa di lei e la segue volentieri sui social, Sonia preferisce comunque non cambiare comportamenti: così ha specificato durante ... Leggi su direttanews (Di giovedì 26 maggio 2022) L’ex opinionista del GF Vipracconta i nuovi prossimi progetti: un gieffino approderà adunvip.it)non tornerà al GF Vip per la prossima edizione. Se prima si trattava di una voce adesso è un dato di fatto. A raccontarsi è stata proprio lei sulle pagine di Chi, la rivista di Alfonso Signorini. Il GF è stata un’esperienza che le ha dato molta popolarità, che prima non aveva per via del fatto che avesse sempre lavorato nel dietro le quinte, con le organizzazioni casting. Adesso che il pubblico sa di lei e la segue volentieri sui social,preferisce comunque non cambiare comportamenti: così ha specificato durante ...

