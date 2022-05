Prima il silenzio, poi la festa. Come Roma ha vissuto la Conference vinta dalla Roma (Di giovedì 26 maggio 2022) A Tirana la Roma vince la Prima finale di Conference League dopo aver battuto il Feyenoord per 1-0 con un gol di Zaniolo. Lo Special One, José Mourinho fa sognare per una notte la Capitale. Siamo andati a seguire la partita a Garbatella, storico quartiere di Roma per la sua fede 'giallorossa'. Strade vuote e silenzio: una città che si è fermata per sostenere la “Magica”. Solo il rumore della partita che, Come in un film di Fantozzi, echeggia per le strade deserte. E poi la grande festa dei tifosi Romani per le strade di Roma. Leggi su ilfoglio (Di giovedì 26 maggio 2022) A Tirana lavince lafinale diLeague dopo aver battuto il Feyenoord per 1-0 con un gol di Zaniolo. Lo Special One, José Mourinho fa sognare per una notte la Capitale. Siamo andati a seguire la partita a Garbatella, storico quartiere diper la sua fede 'giallorossa'. Strade vuote e: una città che si è fermata per sostenere la “Magica”. Solo il rumore della partita che,in un film di Fantozzi, echeggia per le strade deserte. E poi la grandedei tifosini per le strade di

Advertising

simocanettieri : Il silenzio e la gioia: la lunga notte di Roma nel videoracconto di @CarusoGiorgio #RomaFeyenoord - theweirdSofi : 'Non ho mai dimenticato quando mi hai dato quella spada di legno. Con te ho rotto il mio silenzio. È a te che ho pa… - Andrea81725244 : @californiet Il tifo è irrazionale….ma voi che ne sapete…così razionali che nascendo prima non siete stati capaci d… - FrancescaMigai2 : RT @mikz89632: Il silenzio,la riservatezza e’ sempre stata la vostra miglior arma per ritrovarvi e tornare indietro più forte di prima!il t… - KeggioV : RT @StorieASpicchi: Subito dopo il minuto di silenzio per le vittime del massacro in Texas, lo speaker dei Miami Heat ha invitato le person… -