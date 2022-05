(Di giovedì 26 maggio 2022) L'influente primo ministro diLee Hsien Loong ha lanciato oggi, parlando alla conferenza "The Future of" organizzata dal giornale giapponese Nikkei, un allarme rispetto alla possibilità ...

... noi possiamo finire in una corsa agli armamenti, con un esito incerto", ha continuato il primo ministro di, il quale ha invitato a "lavorare assieme per rafforzare la sicurezza collettiva".Lee, intervenuto alla conferenza 'Future of Asia' organizzata dal quotidiano 'Nikkei' a Tokyo, ha spiegato chesta studiando un rafforzamento delle proprie capacità difensive alla luce dell'... Premier Singapore: rischio che in Asia inizi corsa armi nucleari Roma, 26 mag. (askanews) - L'influente primo ministro di Singapore Lee Hsien Loong ha lanciato oggi, parlando alla conferenza 'The Future of ...