Portace Dybala | il coro dei romanisti a Friedkin

(Di giovedì 26 maggio 2022) Durante la festa in città per la conquista della Conference League, i tifosi della Roma hanno intonato questoper chiedere alla dirigenza l'acquisto di Paulo

Advertising

H4B1T93 : tifosi romani: “TIAGO PINTO PORTACE DYBALA, PORTACE PORTACE PORTACE DYBALA” se fosse per me c’è lo porterei a pie… - MagicaWottiWola : RT @champagnefefe: “Portace portace portace dybala, presidente portace Dybala” Ha sorriso. CALMA - Riccimont : RT @infondoalcuor: Foti che canta: “portace portace portace Dybala, Tiago Pinto portace Dybala” - mar_aie : RT @infondoalcuor: Foti che canta: “portace portace portace Dybala, Tiago Pinto portace Dybala” - il_lino : RT @Lopez92Paul: Presidente Portace Portace Dybala Presidente portace portace Dybala #DAJE ROMA!. -

Voce Giallo Rossa

Durante la festa in città per la conquista della Conference League, i tifosi della Roma hanno intonato questo coro per chiedere alla dirigenza l'acquisto di PauloE spuntano i desideri di mercato: 'Friedkin,' Pullman I pullman giallorossi sono una festa. I giocatori aizzano una folla già esaltata, fanno partire i cori e a loro volta li cantano,... LIVE CIRCO MASSIMO - I pullman sono quasi in Via delle Terme di Caracalla. Tifosi in delirio, Pinto...