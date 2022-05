Pomicino: "Per De Mita il potere era figlio della politica, non il contrario" (Di giovedì 26 maggio 2022) AGI - Sono stati amici nella distanza politica, vicini e lontani quando l'idea li vedeva su sponde opposte, compagni di partito, avversari nei congressi, alleati nel governo. Ciriaco De Mita e Paolo Cirino Pomicino, la Democrazia cristiana, anni che sono il film in bianco e nero di una stagione che oggi appare quella dei giganti della politica. Figli di una cosa che non c'è più, ma è sempre viva e nuota nel Mare Nostrum della politica italiana, la Balena Bianca. La notizia della morte di De Mita è stata battuta poco fa, Pomicino sa, sospira, naviga sull'onda dei ricordi. "Il mio primo ricordo è del 1983 l'elezione di De Mita alla segreteria del partito: fu larga ma sofferta, furono i padri ... Leggi su agi (Di giovedì 26 maggio 2022) AGI - Sono stati amici nella distanza, vicini e lontani quando l'idea li vedeva su sponde opposte, compagni di partito, avversari nei congressi, alleati nel governo. Ciriaco Dee Paolo Cirino, la Democrazia cristiana, anni che sono il film in bianco e nero di una stagione che oggi appare quella dei giganti. Figli di una cosa che non c'è più, ma è sempre viva e nuota nel Mare Nostrumitaliana, la Balena Bianca. La notiziamorte di Deè stata battuta poco fa,sa, sospira, naviga sull'onda dei ricordi. "Il mio primo ricordo è del 1983 l'elezione di Dealla segreteria del partito: fu larga ma sofferta, furono i padri ...

