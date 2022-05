Politiche giovanili e sicurezza, il Ministro Fabiana Dadone incontra i cittadini di Ardea (Di giovedì 26 maggio 2022) Ardea – Il Ministro per le Politiche giovanili Fabiana Dadone ad Ardea per un seminario pubblico. L’incontro si è svolto in aula consiliare Sandro Pertini ed è stato moderato dall’Assessore Sonia Modica e dal Presidente del Consiglio Lucio Zito. Tanti gli argomenti affrontati nel corso dell’incontro: dalla necessità di creare network tra le varie associazioni del territorio, alla costruzione di una scuola superiore ad Ardea, dalla richiesta di maggiore sicurezza pubblica all’attenzione nei confronti dei cittadini disabili. “E’ stato un onore ospitare il Ministro Dadone nella nostra aula consiliare. E’ importante che il Governo centrale faccia sentire la sua vicinanza ai nostri ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 26 maggio 2022)– Ilper leadper un seminario pubblico. L’incontro si è svolto in aula consiliare Sandro Pertini ed è stato moderato dall’Assessore Sonia Modica e dal Presidente del Consiglio Lucio Zito. Tanti gli argomenti affrontati nel corso dell’incontro: dalla necessità di creare network tra le varie associazioni del territorio, alla costruzione di una scuola superiore ad, dalla richiesta di maggiorepubblica all’attenzione nei confronti deidisabili. “E’ stato un onore ospitare ilnella nostra aula consiliare. E’ importante che il Governo centrale faccia sentire la sua vicinanza ai nostri ...

