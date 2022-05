Pnrr: verso Cdm alle 16.30 (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, al momento non ancora convocato, dovrebbe tenersi questo pomeriggio alle 16.30. Sul tavolo dovrebbe esserci il ddl delega al governo per la realizzazione di un sistema organico degli incentivi alle imprese, ma anche -stando a fonti di governo- una ricognizione sullo stato di attuazione del Pnrr. Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, al momento non ancora convocato, dovrebbe tenersi questo pomeriggio16.30. Sul tavolo dovrebbe esserci il ddl delega al governo per la realizzazione di un sistema organico degli incentiviimprese, ma anche -stando a fonti di governo- una ricognizione sullo stato di attuazione del

Advertising

stebellentani : ancora, e spero li leggano gli attenti @EnricoLetta e @nomfup, gli psichiatri avvisano: 'non si vede tra le risorse… - Palazzo_Chigi : #Dia, Draghi: Per proteggere i fondi del #PNRR ampliamo gli strumenti a disposizione dei prefetti senza creare nuov… - Agenzia_Ansa : Ue a Italia: Pnrr essenziale, intervenire su catasto e cuneo. E Gentiloni mette in guardia: 'L'economia mondiale h… - RivieccioNicola : RT @Palazzo_Chigi: #Dia, Draghi: Per proteggere i fondi del #PNRR ampliamo gli strumenti a disposizione dei prefetti senza creare nuovi ost… - GianniGirotto : RT @ReRebaudengo: Comunità energetiche e grandi impianti rinnovabili. Seguiamo rotta, già ben definita da Europa e PNRR, verso indipendenza… -