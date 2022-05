Pnrr, Mattarella: “Tutti impegnati in cantiere Italia, guerra richiede raddoppio sforzi” (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – “Avere posto al centro dei lavori del Congresso il tema della persona, del lavoro e della partecipazione richiama all’impegno costituzionale che indica nella dignità del lavoro il motore del progresso dell’intera società. Se il lavoro costituisce la base su cui vive la Repubblica, il proposito di ‘esserci per cambiare’ corrisponde alla consapevolezza del ruolo che spetta al movimento dei lavoratori nel partecipare a promuovere una intensa unità, tra le forze sociali del Paese, nella costruzione di un nuovo fecondo capitolo di relazioni che contribuisca al percorso del ‘cantiere Italia’ in atto, con l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, reso possibile dall’intervento dell’Unione europea”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al diciannovesimo congresso ... Leggi su italiasera (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – “Avere posto al centro dei lavori del Congresso il tema della persona, del lavoro e della partecipazione richiama all’impegno costituzionale che indica nella dignità del lavoro il motore del progresso dell’intera società. Se il lavoro costituisce la base su cui vive la Repubblica, il proposito di ‘esserci per cambiare’ corrisponde alla consapevolezza del ruolo che spetta al movimento dei lavoratori nel partecipare a promuovere una intensa unità, tra le forze sociali del Paese, nella costruzione di un nuovo fecondo capitolo di relazioni che contribuisca al percorso del ‘’ in atto, con l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, reso possibile dall’intervento dell’Unione europea”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio inviato al diciannovesimo congresso ...

Advertising

TV7Benevento : Pnrr, Mattarella: 'Tutti impegnati in cantiere Italia, guerra richiede raddoppio sforzi' - - LocalPage3 : Pnrr, Mattarella: 'Tutti impegnati in cantiere Italia, guerra richiede raddoppio sforzi' - italiaserait : Pnrr, Mattarella: “Tutti impegnati in cantiere Italia, guerra richiede raddoppio sforzi” - Tg3web : 'La dignità del lavoro è il motore del progresso'. Lo scrive il Capo dello Stato in un messaggio alla Cisl che apre… - fisco24_info : Pnrr: Mattarella,serve prova di maturità e coesione di tutti: Intensa unità per far avanzare il 'cantiere Italia' -