Pnrr | la tutela della finanza pubblica per sviluppare il Paese | da domani a Tor Vergata

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "La tutela della finanza pubblica per sviluppare il Paese. I controlli pubblici: riforme ed efficacia della spesa". E' il tema della conferenza organizzata dall'Università di Roma Tor Vergata e dalla Corte dei conti, che domani dalle 14 e sabato mattina si svolgerà presso l'Aula Magna dell'Ateneo romano con l'intento di promuovere politiche e iniziative finalizzate a favorire la diffusione della cultura gius-contabilistica nel nostro Paese. Saranno presenti tra gli altri, all'apertura dei lavori, Guido Carlino, Presidente della Corte dei conti; Orazio Schillaci, Rettore di Roma Tor Vergata; Daniele Leodori, Vice-Presidente ...

