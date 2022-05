Pnrr: Garofoli, '30 obiettivi centrati entro giugno, tasselli per trasformazione Paese' (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Con gli obiettivi di giugno" del Pnrr "prendono concretamente forma alcuni importanti tasselli del Piano di trasformazione del Paese". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, nella relazione in Cdm sul Recovery plan, sulle "riforme e gli investimenti che entrano nel vivo". Fermi i 18 obiettivi già conseguiti, entro la prossima settimana saranno raggiunti 5 obiettivi del ministero della Salute, 4 del ministero della Cultura, 2 del ministero dello Sviluppo Economico e 1 del ministero dell'Istruzione, per un complessivo quindi di 30. Garofoli, al quale è affidata la 'regia' del Pnrr, è entrato nel dettaglio della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Con glidi" del"prendono concretamente forma alcuni importantidel Piano didel". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto, nella relazione in Cdm sul Recovery plan, sulle "riforme e gli investimenti che entrano nel vivo". Fermi i 18già conseguiti,la prossima settimana saranno raggiunti 5del ministero della Salute, 4 del ministero della Cultura, 2 del ministero dello Sviluppo Economico e 1 del ministero dell'Istruzione, per un complessivo quindi di 30., al quale è affidata la 'regia' del, è entrato nel dettaglio della ...

Advertising

mariamacina : RT @dariodangelo91: sottosegretario Garofoli per definire con i referenti di tutti i partiti gli ultimi passi per la delega fiscale. Anche… - Angela23763271 : RT @dariodangelo91: sottosegretario Garofoli per definire con i referenti di tutti i partiti gli ultimi passi per la delega fiscale. Anche… - TV7Benevento : Pnrr: Garofoli, '30 obiettivi centrati entro giugno, tasselli per trasformazione Paese' - - dariodangelo91 : sottosegretario Garofoli per definire con i referenti di tutti i partiti gli ultimi passi per la delega fiscale. An… - fisco24_info : Pnrr, oggi relazione di Garofoli, nuovo decreto legge in arrivo: Il Dl semplifica ancora le infrastrutture: norme p… -