Playoff Serie B, Monza-Pisa 2-1: dominio biancorosso, Berra accorcia per il ritorno (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Monza domina il Pisa nella finale d'andata dei Playoff di Serie B, ma un sussulto finale della formazione nerazzurra porta il punteggio finale sul 2-1 e rimette in corsa per la Serie A la squadra di D'Angelo Leggi su mediagol (Di giovedì 26 maggio 2022) Ildomina ilnella finale d'andata deidiB, ma un sussulto finale della formazione nerazzurra porta il punteggio finale sul 2-1 e rimette in corsa per laA la squadra di D'Angelo

Advertising

DiMarzio : #SerieB I Il @ACMonza batte 2-1 il @PisaSC: tutto aperto in vista della finale di ritorno dei #playoff - SkySport : SERIE B FINALE PLAYOFF #SkySport #SerieB - sportmediaset : Al Monza il primo round ma Berra tiene in corsa il Pisa con un gol in extremis #monza-pisa - VincenzoIanno16 : RT @RaiNews: Con il gol segnato al 93' il Pisa si lascia aperte le possibilità di recuperare nella gara di ritorno della finale in programm… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Playoff Serie B, Monza-Pisa 2-1: dominio biancorosso, Berra accorcia per il ritorno -