Pirro al Mugello: "L'incidente del 2018, il peggiore di sempre in MotoGP" - News (Di giovedì 26 maggio 2022) Guardate come è bello e luccicante Michele Pirro coi colori Aruba , veste che il pilota pugliese indosserà nella wild card da disputare al Gran Premio di Italia tanto atteso da pubblico e addetti ai ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 26 maggio 2022) Guardate come è bello e luccicante Michelecoi colori Aruba , veste che il pilota pugliese indosserà nella wild card da disputare al Gran Premio di Italia tanto atteso da pubblico e addetti ai ...

Advertising

motosprint : #MotoGP, ricordi agrodolci per #Pirro al #Mugello ?? - MotorcycleSp : Michele Pirro fa la sua prima partecipazione alla stagione MotoGP 2022 al GP d'Italia in Mugello que... #MotoGP… - seguacidellamgp : #MotoGP ?Ducati ???? Aruba. Accordo rinnovato sino al 2024. ?? La società con sede nel Bergamasco sarà per la prima… - Raflifernanda20 : RT @motoupdate: Unik : Michele Pirro Wildcard di Mugello dengan Ducati GP22 Berlivery WSBK - edvr_1046 : RT @motoupdate: Unik : Michele Pirro Wildcard di Mugello dengan Ducati GP22 Berlivery WSBK -