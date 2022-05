Piccoli e innovativi. L’Asi (e l’Italia) puntano sui nano-satelliti (Di giovedì 26 maggio 2022) l’Italia punta sui nano-satelliti, e lo fa attraverso l’iniziativa lanciata dall’Agenzia spaziale italiana Alcor, un programma per il sostegno allo sviluppo delle tecnologie e delle missioni per i satelliti miniaturizzati. “I nano-satelliti sono sinonimo di innovazione perché per svilupparli si viene forzati a superare alcuni limiti tecnologici, a pensare al futuro”, ha spiegato il presidente dell’Agenzia spaziale italiana, Giorgio Saccoccia. Le missioni basate sui nano-satelliti, dunque, forniranno un’importante spinta all’evoluzione tecnica per il settore spaziale e per l’innovazione del nostro Paese in generale. “Le missioni basate su nano-satelliti hanno una versatilità enorme – ha continuato Saccoccia – e hanno un ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 maggio 2022)punta sui, e lo fa attraverso l’iniziativa lanciata dall’Agenzia spaziale italiana Alcor, un programma per il sostegno allo sviluppo delle tecnologie e delle missioni per iminiaturizzati. “Isono sinonimo di innovazione perché per svilupparli si viene forzati a superare alcuni limiti tecnologici, a pensare al futuro”, ha spiegato il presidente dell’Agenzia spaziale italiana, Giorgio Saccoccia. Le missioni basate sui, dunque, forniranno un’importante spinta all’evoluzione tecnica per il settore spaziale e per l’innovazione del nostro Paese in generale. “Le missioni basate suhanno una versatilità enorme – ha continuato Saccoccia – e hanno un ...

