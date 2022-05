Piazzapulita | anticipazioni 26 maggio 2022

(Di giovedì 26 maggio 2022) Nuova puntata diin onda stasera, 26, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati stasera: laranza di Governo non c’è più? La nuova guerra globale sarà la recessione? Nel corso della serata, inoltre, un’inchiesta esclusiva di Alberto Nerazzini sui legami tra ‘ndrangheta e politica sul litorale romano.: ospiti 26Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il procuratore Nicola Gratteri; il fisico Carlo Rovelli, il consigliere diplomatico di Zelensky, Igor Zhovkva; il Direttore dell’Osservatorio Conti Pubblici Italiani Carlo Cottarelli; il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri e i ...

