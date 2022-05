Piazza di Siena, il direttore d’orchestra Casellati: “Sì a binomio arte e sport” (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – “Un’atmosfera magica. Già entrare in quello spazio è come fare un concerto in paradiso”. Così il direttore d’orchestra Alvise Casellati che ieri sera a Piazza di Siena ha Roma, con un concerto di ‘Opera Italiana on the Air’ ha diretto l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma insieme al soprano Mariangela Sicilia e al tenore Matteo Roma. Un evento offerto da Intesa San Paolo per inaugurare il concorso ippico di Piazza di Siena che parte oggi. Un binomio musica e sport che, dice Casellati all’Adnkronos, “dovrebbe accadere più spesso perché sia la musica che lo sport richiedono sforzo, disciplina e lavoro quotidiano. Lo sport è la medicina del corpo, la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – “Un’atmosfera magica. Già entrare in quello spazio è come fare un concerto in paradiso”. Così ilAlviseche ieri sera adiha Roma, con un concerto di ‘Opera Italiana on the Air’ ha diretto l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma insieme al soprano Mariangela Sicilia e al tenore Matteo Roma. Un evento offerto da Intesa San Paolo per inaugurare il concorso ippico didiche poggi. Unmusica eche, diceall’Adnkronos, “dovrebbe accadere più spesso perché sia la musica che lorichiedono sforzo, disciplina e lavoro quotidiano. Loè la medicina del corpo, la ...

Advertising

borghi_claudio : @VaeVictis @Luca_Fantuzzi Avrei bisogno dei poteri di Padre Pio per essere contemporaneamente a Como e a Siena. Sar… - TV7Benevento : Equitazione: Piazza di Siena per il sociale, firmato protocollo tra la Fise e il Gemelli - - asli_ozturk_ : una bella giornata a piazza di siena ?? - butwhy5 : RT @borghi_claudio: @VaeVictis @Luca_Fantuzzi Avrei bisogno dei poteri di Padre Pio per essere contemporaneamente a Como e a Siena. Sarò in… - lifestyleblogit : Piazza di Siena, il direttore d'orchestra Casellati: 'Sì a binomio arte e sport' - -