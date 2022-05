Piano di pace italiano | Mosca | “Lo stiamo valutando | anzi no | mai ricevuto” Breve storia di un giallo clamoroso

(Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag – Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, boccia categoricamente ildi. A suo avviso “non è serio”. Valutazione dettata però da quanto emerso, relativamente alin questione, sui media internazionali. Perché in realtà Lavrov sostiene che la Russia non lo ha mai. Siamo però di fronte a un, vediamo perché. Lavrov: “Maiildi, ma non è serio” “Nessuno ci ha consegnato niente. Possiamo concentrarci solo su speculazioni e descrizioni dell’iniziativa deldidell’Italia che appaiono sui media”, ha detto il ministro russo. Per poi definire la proposta “non seria”, con ...

