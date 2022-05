Piano di pace italiano | Mosca attende ancora di poterlo leggere Il ministro Lavrov sbotta | “Non è serio Nessuno ci ha consegnato niente”

(Di giovedì 26 maggio 2022) Una volta, per motivi legati ad una comunicazione comprensibilmente difficoltosa, possono verificarsi equivoci o fraintendimenti, ma poi si presume che gli ‘interessi’ di parte concorrano rapidamente a dissipare ogni difficoltà.di: dopo il plauso di Kiev, tre giorni fa il Cremlino ne sollecitava la consegna, ben disposto a leggerlo Così, appena 3 giorni fa, mentre Kiev annunciava che stava analizzando con grande interesse ildiproposto dall’Italia sulla guerra in Ucraina, dal Cremlino invece il portavoce Dmitry Peskov rendeva noto di “non avervisto il”, aggiungendo anche: “Speriamo che ci vengaattraverso canali diplomatici e familiarizzeremo con esso”. E’ vero anche ...

Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha attaccato il suo omologo, Luigi Di Maio, per l'intervento italiano sulla proposta didisulla guerra tra Russia e Ucraina. 'E' entrato nello spazio mediatico, facendo così attivamente pubblicità all'iniziativa in quattro punti: l'abbiamo solo letta, abbiamo letto che questa ...... l'Indo - Pacific Economic Framework , undi investimenti per aumentare la presenza americana ... Biden ha reiterato la nostra politica dell'unica Cina e il nostro impegno allae alla ...Una volta, per motivi legati ad una comunicazione comprensibilmente difficoltosa, possono verificarsi equivoci o fraintendimenti, ma poi si presume che gli ‘interessi’ di parte concorrano rapidamente ...Il segretario di Stato americano Blinken afferma che Mosca non ha raggiunto un solo obiettivo. Il ministro degli Esteri russo Lavrov che il piano di pace dell'Italia non è serio ...