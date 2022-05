(Di giovedì 26 maggio 2022) Tutte noi conosciamo bene lediper via delmestruale, un evento fisiologico che accompagna la donna per diverse decenni. Con l’arrivo della menopausa però, termina l’attività delle ovaie che non producono più ormoni estrogeni e di conseguenza, cessano anche le mestruazioni. Tuttavia, nel corso della vita di una donna posverificarsi delleditra uno anche tempo dopo la menopausa e questo rappresenta, spesso, motivo di allarme. Dietro questo fenomeno cie motivi differenti che è importante indagare, poiché non sempre ledistanno ad indicare la presenza di una patologia. Pos...

Advertising

caputmallei : La Russia sta conducendo una guerra di aggressione. Gas, luce, trasporti, alimenti , tutto aumenta vertiginosamente… - Obiwan84881016 : @putino Purtroppo non vedo nulla che possa invertire la situazione nel breve periodo. Ogni centimetro perso oggi an… - kookmyikigai : @our_eyes_tell Io da piccola soffrivo di perdite di sangue dal naso quindi mi succedeva spesso, l'unica cosa da far… - Yojmto : RT @micaelaanna07: #Ucraina l’agenzia Flash riporta :”2 gemelli di 2 anni sono stati violentati oralmente e analmente da 4 ???? mentre un alt… - Yulia97090745 : ??Il difensore civico Denisova ha parlato di stupro da parte dell'esercito russo ??Due gemelli, di due anni. 5 pe… -

DiLei

Ma non Warren Buffett , noto investitore Usa, che anche in periodi di turbolenza mantiene... più è probabile che si prenda una decisione avventata che rischia di causareinutili. In ...Altre settimane di. Fabio Mini - Ex capo di Stato Maggiore del Comando Nato per il Sud ... Non sappiamo quanteabbia subito l'Ucraina e di quante risorse disponga dopo tre mesi di guerra. ... Perdite di sangue tra un ciclo e l’altro: quali sono le possibili cause