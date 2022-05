Pensioni e quota 62. Cioè la scoperta del cavallo da corsa (Di giovedì 26 maggio 2022) Dal 26 al 29 maggio 2022 a Villa Borghese, a Piazza di Siena, è in corso il concorso ippico ritenuto il più bello del mondo. Forse per questo motivo, al Congresso della Cisl in corso dal 25 al 28 maggio alla Fiera di Roma, il leader dell’organizzazione Luigi Sbarra, ha presentato una proposta che assomiglia alla scoperta del cavallo da corsa, insistendo che Draghi (nel suo discorso all’assemblea) la accogliesse: tutti in pensione a 62 anni di anni di età. Il presidente del Consiglio non ha reagito. È bene, allora, fare il punto su che cosa si parla, spesso a vanvera, sempre in modo approssimativo o per sentito dire. La riforma del 1995 (la legge n. 335 varata dal governo Dini) si fece carico di superare lo squilibrio determinato dal sistema retributivo che, in sostanza, a fronte anche dell’incremento dell’attesa di vita, tendeva a ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 maggio 2022) Dal 26 al 29 maggio 2022 a Villa Borghese, a Piazza di Siena, è in corso il concorso ippico ritenuto il più bello del mondo. Forse per questo motivo, al Congresso della Cisl in corso dal 25 al 28 maggio alla Fiera di Roma, il leader dell’organizzazione Luigi Sbarra, ha presentato una proposta che assomiglia alladelda, insistendo che Draghi (nel suo discorso all’assemblea) la accogliesse: tutti in pensione a 62 anni di anni di età. Il presidente del Consiglio non ha reagito. È bene, allora, fare il punto su che cosa si parla, spesso a vanvera, sempre in modo approssimativo o per sentito dire. La riforma del 1995 (la legge n. 335 varata dal governo Dini) si fece carico di superare lo squilibrio determinato dal sistema retributivo che, in sostanza, a fronte anche dell’incremento dell’attesa di vita, tendeva a ...

