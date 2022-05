Paura in metro a Milano, spinge una ragazza contro il treno alla fermata Rogoredo: arrestata per tentato omicidio (Di giovedì 26 maggio 2022) commenta Paura mercoledì sera in metro a Milano , dove una 29enne è stata arrestata per tentato omicidio . La donna, senza apparente motivo, ha spintonato, oltre la linea gialla di sicurezza, una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 26 maggio 2022) commentamercoledì sera in, dove una 29enne è stataper. La donna, senza apparente motivo, ha spintonato, oltre la linea gidi sicurezza, una ...

