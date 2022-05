Passerelle | pulizia quotidiana e il progetto ‘Mare Sicuro’ sulle spiagge di Campo di Mare

(Di giovedì 26 maggio 2022) Cerveteri – Sono state completatelibere didile operazioni di montaggio delleper diversamente abili e persone con difficoltà motorie. Operai della Multiservizi Caerite hanno posizionato leche permetteranno alle persone con difficoltà motorie o in carrozzina di poter usufruire dell’arenile in tutta comodità. Sono le stesse degli anni scorsi, hanno uno spessore di otto centimetri, un metro di larghezza e cinquanta metri di lunghezza. Lesono in PVC, un materiale con buone proprietà meccaniche e di resistenza all’abrasione, all’usura e all’invecchiamento, agli agenti chimici e all’attacco di funghi e batteri, leggero, idrorepellente, difficilmente infiammabile ed auto-estinguente. Al termine della passerella, ...

In contemporanea, la Multiservizi Caerite ha avviato anche il servizio di pulizia quotidiana delle spiagge. Si tratta di un tipo di pulizia che viene fatta regolarmente in tutto l'invaso – a monte e a mare del ponte, fino alla passerella galleggiante.