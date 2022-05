Partiti: sondaggio Porta a Porta, Fdi primo al 22,2%, da solo salirebbe al 25% (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Fratelli d'Italia primo partito al 22,2% e salirebbe al 25 se si presentasse da solo. E' quanto emerge dal sondaggio Euromedia Research di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta. Il partito di Meloni guadagna lo 0,7 rispetto all'ultimo dato del 13 aprile scorso. Segue il Pd con il 21.5% (- 0.2). La Lega con il 15.7% (-0.2) si posiziona in terza posizione. Quarto il M5S con il 12.5% (+0.2), stabile Forza Italia all'8.5%. A seguire +Europa-Azione che sale al 4.8% (+0.1), mentre Per l'Italia con Paragone-Italexit scende al 2.9% (-0.6). La Federazione dei Verdi si attesterebbe al 2.5% (+0.4), segue Italia Viva stabile al 2.3%. Sale all'1,6% (+0.1) Sinistra Italiana, mentre cala all'1.5% Mdp-Articolo1 (-0.4). Infine altri di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Fratelli d'Italiapartito al 22,2% eal 25 se si presentasse da. E' quanto emerge dalEuromedia Research di Alessandra Ghisleri per. Il partito di Meloni guadagna lo 0,7 rispetto all'ultimo dato del 13 aprile scorso. Segue il Pd con il 21.5% (- 0.2). La Lega con il 15.7% (-0.2) si posiziona in terza posizione. Quarto il M5S con il 12.5% (+0.2), stabile Forza Italia all'8.5%. A seguire +Europa-Azione che sale al 4.8% (+0.1), mentre Per l'Italia con Paragone-Italexit scende al 2.9% (-0.6). La Federazione dei Verdi si attesterebbe al 2.5% (+0.4), segue Italia Viva stabile al 2.3%. Sale all'1,6% (+0.1) Sinistra Italiana, mentre cala all'1.5% Mdp-Articolo1 (-0.4). Infine altri di ...

