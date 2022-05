Parigi, arrestato il milionario Bouthier. 'Ospitava minorenni e le stuprava' (Di giovedì 26 maggio 2022) Jacques Bouthier, 75 anni, nato da famiglia umile e diventato straricco col gruppo Vilavi L'ambizione divorante di diventare uno degli uomini più ricchi di Francia. E la perversione inderogabile di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Jacques, 75 anni, nato da famiglia umile e diventato straricco col gruppo Vilavi L'ambizione divorante di diventare uno degli uomini più ricchi di Francia. E la perversione inderogabile di ...

