Parcheggio di corso Ho Chi Minh a Comiso sempre vuoto: lo si renda gratuito (Di giovedì 26 maggio 2022) Comiso – La segreteria cittadina della Lega di Comiso, coordinata da Giovanni Angelieri, in sintonia col commissario provinciale Salvo Mallia, interviene sulla vicenda del Parcheggio di corso Ho Chi Minh inaugurato nelle scorse settimane dall’amministrazione comunale.“L’opera – chiariscono dalla segreteria – è stata realizzata con parte del finanziamento di 700mila euro destinati alla riqualificazione di via San Biagio, quest’ultima ritenuta non più prioritaria. Le risorse economiche in questione sono state investite, invece, per altri tre progetti e tra questi, appunto, il Parcheggio. E’ stato concepito con lo scopo di decongestionare il traffico veicolare del corso per dare ossigeno alle varie attività e agli esercenti. Ma tutto ciò non è accaduto visto che, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 26 maggio 2022)– La segreteria cittadina della Lega di, coordinata da Giovanni Angelieri, in sintonia col commissario provinciale Salvo Mallia, interviene sulla vicenda deldiHo Chiinaugurato nelle scorse settimane dall’amministrazione comunale.“L’opera – chiariscono dalla segreteria – è stata realizzata con parte del finanziamento di 700mila euro destinati alla riqualificazione di via San Biagio, quest’ultima ritenuta non più prioritaria. Le risorse economiche in questione sono state investite, invece, per altri tre progetti e tra questi, appunto, il. E’ stato concepito con lo scopo di decongestionare il traffico veicolare delper dare ossigeno alle varie attività e agli esercenti. Ma tutto ciò non è accaduto visto che, ...

Advertising

Sartallio : Arrivo a scuola, parcheggio, ricreazione in corso. Orde di ragazzini con maglia giallorossa, dalle classi si senton… - worldernest : Dopo un'ora che giri in cerca di parcheggio, in Corso Fiume #fastandfurious10 - NapoliToday : #Cronaca Urla e minacce per un parcheggio: brutale aggressione nel cuore della città - Manto004 : @stefano_gli @macheamarezza @Fa_fanculo Io so dov'è, c'è un parcheggio e una volta li vicini ho fatto un corso! - CRALTLC : Noah Mediterranean Beach 2022 IN ALLEGATO LISTINO MAGGIO DA APPLICARE SCONTO 20% OFFERTA RISERVATA AI SOCI CRAL Sar… -