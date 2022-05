Paraciclismo, Europei 2022: altri quattro ori e ben otto medaglie per la Nazionale italiana (Di giovedì 26 maggio 2022) Altra giornata ricca di medaglie per la Nazionale italiana di Paraciclismo ai Campionati Europei di Schwanenstadt, in Austria. Per gli azzurri arrivano altri otto allori, dei quali quattro d’oro. I risultati completi degli italiani nelle cronometro per handbike: Oro Fabrizio Cornegliani H1 Oro Simona Canipari H1 Oro Roberta Amadeo H2 Oro Martino Pini H3 Bronzo Federico Mestroni H3 Argento Francesca Porcellato H3 Argento Ana Maria Vitelaru H5 Bronzo Katia Aere H5 Le parole del CT Rino De Candido: “Sapevo che sarebbe stata una gran bella giornata, ma non pensavo sarebbe stata così ricca di successi. Un applauso ai miei ragazzi, tutti e 12 arrivati tra i primi 6. Quello di oggi è un altro passo importante di questa fantastica squadra”. Domani spazio alla ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Altra giornata ricca diper ladiai Campionatidi Schwanenstadt, in Austria. Per gli azzurri arrivanoallori, dei qualid’oro. I risultati completi degli italiani nelle cronometro per handbike: Oro Fabrizio Cornegliani H1 Oro Simona Canipari H1 Oro Roberta Amadeo H2 Oro Martino Pini H3 Bronzo Federico Mestroni H3 Argento Francesca Porcellato H3 Argento Ana Maria Vitelaru H5 Bronzo Katia Aere H5 Le parole del CT Rino De Candido: “Sapevo che sarebbe stata una gran bella giornata, ma non pensavo sarebbe stata così ricca di successi. Un applauso ai miei ragazzi, tutti e 12 arrivati tra i primi 6. Quello di oggi è un altro passo importante di questa fantastica squadra”. Domani spazio alla ...

