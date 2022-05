Paolo Mengoli: vita privata, biografia, carriera, Instagram, moglie, figli e curiosità sul cantante (Di giovedì 26 maggio 2022) Chi è Paolo Mengoli nella vita privata e quanto ne sappiamo a riguardo? Lui è un noto cantante italiano con alle spalle una lunga carriera, un uomo riservato ma che, recentemente, si è trovato a dover condividere pubblicamente una storia intima e delicata riguardante la figlia o, almeno, colei che per tanto tempo ha ritenuto tale. Scopriamo di più. Chi è Paolo Mengoli: biografia, carriera e Instagram Paolo Mengoli è nato a Bologna il 14 Agosto del 1950 (Leone). Vincitore di Castrocaro e del Cantagiro, Mengoli è considerato uno dei nostri interpreti musicali più interessanti e vanta ormai una carriera ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 26 maggio 2022) Chi ènellae quanto ne sappiamo a riguardo? Lui è un notoitaliano con alle spalle una lunga, un uomo riservato ma che, recentemente, si è trovato a dover condividere pubblicamente una storia intima e delicata riguardante laa o, almeno, colei che per tanto tempo ha ritenuto tale. Scopriamo di più. Chi èè nato a Bologna il 14 Agosto del 1950 (Leone). Vincitore di Castrocaro e del Cantagiro,è considerato uno dei nostri interpreti musicali più interessanti e vanta ormai una...

Advertising

infoitcultura : GIULIA, FIGLIA DISCONOSCIUTA DA PAOLO MENGOLI/ 'Non c’era affetto, mancava amore' - fanpage : Dopo aver cresciuto per 22 anni la figlia Giulia ha infatti scoperto di non essere suo padre biologico. La drammati… - infoitcultura : Paolo Mengoli: “Dopo 22 anni ho scoperto che Giulia non era mia figlia” - infoitcultura : Paolo Mengoli, la figlia disconosciuta: “ Ho scoperto che la ragazza che ho cresciuto per 22 anni non era mia figli… - 24Trends_Italia : 1. Texas - 200mille+ 2. Giovanna Ralli - 20mille+ 3. Paolo Mengoli - 20mille+ 4. Bremer - 20mille+ 5. Mavericks Wa… -