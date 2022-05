Paolo Mengoli a Oggi è un altro giorno: «Ho scoperto che la ragazza che ho cresciuto per 22 anni non era mia figlia e l’ho disconosciuta» (Di giovedì 26 maggio 2022) Paolo Mengoli racconta a Oggi è un altro giorno alcuni momenti della sua carriera e il tormentato rapporto con quella che credeva sua figlia. Quando la ragazza ha compiuto 22 anni, ha scoperto che non era sua biologicamente. Alla domanda della conduttrice Serena Bortone su come è andata a finire, il cantante risponde: «La vicenda non è risolta, ho fatto il disconoscimento ma con tanta amarezza, mi ero accorto che non c’era più amore e questo mi è costato molto». Paolo Mengoli a Oggi è un altro giorno Poi entrando nel dettaglio, spiega come è andata e come sono gli attuali rapporti: «A me dispiace troppo per lei perché ha dato retta alla madre. In ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 26 maggio 2022)racconta aè unalcuni momenti della sua carriera e il tormentato rapporto con quella che credeva sua. Quando laha compiuto 22, hache non era sua biologicamente. Alla domanda della conduttrice Serena Bortone su come è andata a finire, il cantante risponde: «La vicenda non è risolta, ho fatto il disconoscimento ma con tanta amarezza, mi ero accorto che non c’era più amore e questo mi è costato molto».è unPoi entrando nel dettaglio, spiega come è andata e come sono gli attuali rapporti: «A me dispiace troppo per lei perché ha dato retta alla madre. In ...

Advertising

ilmessaggeroit : #paolo mengoli a #oggi è un altro giorno: «Ho scoperto che la ragazza che ho cresciuto per 22 anni non era mia figl… - Pollydolce : Paolo Mengoli: vita privata, biografia, carriera, Instagram, moglie, figli e curiosità sul cantante - infoitcultura : GIULIA, FIGLIA DISCONOSCIUTA DA PAOLO MENGOLI/ 'Non c’era affetto, mancava amore' - fanpage : Dopo aver cresciuto per 22 anni la figlia Giulia ha infatti scoperto di non essere suo padre biologico. La drammati… - infoitcultura : Paolo Mengoli: “Dopo 22 anni ho scoperto che Giulia non era mia figlia” -