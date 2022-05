Palio di Legnano | la rievocazione della  vittoria contro il Barbarossa

(Di giovedì 26 maggio 2022) Domenica 29 maggio nella città dell’Alto milanese verrà rievocata lail. Una sfilata storica con oltre 1.200 figuranti attraverseràe le otto contrade si sfideranno nella corsa ippica per aggiudicarsi la Croce di Ariberto

Sport_Legnano : SONDAGGIO – Chi vincerà il Palio di Legnano 2022? - Partecipa al sondaggio su Sport Legnano - colombomauro : Uomini di ieri, uomini di oggi! Palio di Legnano! - Sport_Legnano : Palio di Legnano, tutto pronto per la Provaccia - Domani sera la 37esima edizione del Memorial Favari - SettenewsWeb : Si correrà domani sera, venerdì 27 maggio a Legnano, allo Stadio Mari di via Pisacane, il 37esimo Memorial Favari,… - infoiteconomia : POSTE ITALIANE PARTECIPA AL PALIO DI LEGNANO CON UNO SPECIALE ANNULLO POSTALE -

Venerdì 27 e domenica 29 maggio, in occasione della disputa della Provaccia e del Palio di Legnano, sosta e circolazione dei veicoli conosceranno diverse variazioni in prossimità dello stadio Mari e delle zone della città interessate dal passaggio del corteo storico.