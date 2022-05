(Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo la vittoria per 3-0 al Feralpi Salò, asi è aperta la caccia al biglietto per la partita che potrebbe valere laB Dopo la vittoria contro il Feralpi Salò in semifinale di andata dei Playoff diC, aè caccia al biglietto. Grande entusiasmo per questa cavalcata che i tifosi siciliani sognano si concluda con la promozione inB. Stando a quanto riporta mediagol.it, sono già stati venduti oltre 29.500 tagliandi per il match, con lo stadioormai prossimo alout. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Palermo, è febbre da Serie B: il Barbera verso il sold out - SabryHope : sono appena tornata a casa, qui ci sono 18 gradi e arrivo da palermo, dove oggi la temperatura ha toccato i 33 grad… - MondoPalermo : #Palermo-Feralipisalò, si alza la febbre rosanero con oltre 28mila biglietti già venduti - blogsicilia : #notizie #sicilia Palermo-Feralipisalò, si alza la febbre rosanero con oltre 28mila biglietti già venduti -… - GDS_it : Sale la febbre per la sfida con la #Feralpisalò, i tifosi del #Palermo potranno essere al massimo solo 525 allo sta… -

BlogSicilia.it

In gara tre non siamo arrivati al massimo, Busco con 39 di, che abbiamo messo in campo in ... tanto entusiasmo e poi gli oltre 200 tifosi al seguito della squadra a. Si immaginava così ......'Spallanzani' ha smentito uno dei due casi di sospetto vaiolo delle scimmie segnalati da. ..., pustole sulle mani, dolori in tutto il corpo. Palermo-Feralipisalò, si alza la febbre rosanero con oltre 28mila biglietti già venduti Dopo la vittoria per 3-0 al Feralpi Salò, a Palermo si è aperta la caccia al biglietto per la partita che potrebbe valere la Serie B Dopo la vittoria contro il Feralpi Salò in semifinale di andata dei ...Oltre 29500 biglietti venduti e tutto esaurito ad un passo: come riporta mediagol, sale la febbre a Palermo per il ritorno della semifinale playoff contro la Feralpisalò, con i tagliandi ...