Palazzetto dello Sport, revocata la gara: ora bisogna anche adeguare gli importi (Di giovedì 26 maggio 2022) di Erika Noschese adeguare gli importi a base di gara. È questa la motivazione che ha spinto il settore opere e lavori pubblici del Comune di Salerno a revocare la procedura negoziata per la realizzazione del Palazzetto dello Sport. Di fatti, con Decreto Dirigenziale della Regione Campania del 24 luglio.2020, è stato concesso un finanziamento di complessivi € 8.500.000,00 – a valere sulle risorse Poc 2014/2020 Asse 4 – per la realizzazione dell’intervento denominato “Nuovo Palazzetto dello Sport” della città di Salerno. Successivamente, con eterminazione a contrarre n. 5776/2020 del Settore Opere e Lavori Pubblici veniva indetta procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di verifica della progettazione di fattibilità tecnica ed ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 26 maggio 2022) di Erika Noscheseglia base di. È questa la motivazione che ha spinto il settore opere e lavori pubblici del Comune di Salerno a revocare la procedura negoziata per la realizzazione del. Di fatti, con Decreto Dirigenziale della Regione Campania del 24 luglio.2020, è stato concesso un finanziamento di complessivi € 8.500.000,00 – a valere sulle risorse Poc 2014/2020 Asse 4 – per la realizzazione dell’intervento denominato “Nuovo” della città di Salerno. Successivamente, con eterminazione a contrarre n. 5776/2020 del Settore Opere e Lavori Pubblici veniva indetta procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di verifica della progettazione di fattibilità tecnica ed ...

