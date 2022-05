Pakistan: scontri tra supporter Khan e polizia, 27 agenti feriti (Di giovedì 26 maggio 2022) Almeno 27 membri del personale di sicurezza in Pakistan sono rimasti feriti durante scontri con i sostenitori del partito dell'ex primo ministro Imran Khan ieri a Islamabad. Una manifestazione guidata ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) Almeno 27 membri del personale di sicurezza insono rimastidurantecon i sostenitori del partito dell'ex primo ministro Imranieri a Islamabad. Una manifestazione guidata ...

