Pakistan, l'ex premier Imran Khan minaccia di marciare su Islamabad se non si terranno nuove elezioni (Di giovedì 26 maggio 2022) La crisi costituzionale e politica in Pakistan sta raggiungendo nelle ultime ore il suo apice più tragico. l'ex premier Imran Khan, che ha perso la sua maggioranza lo scorso 10 aprile cedendo la guida del paese al conservatore Shehbaz Sharif, ha lanciato un ultimatum avvertendo il governo Pakistano di indire "nuove elezioni nei prossimi sei giorni" minacciando di "marciare sulla capitale Islamabad insieme a milioni di persone". Khan ha infatti già annullato una marcia in programma per il 26 maggio di migliaia di sostenitori del suo partito, Pakistan Tehreek-e-Insaf (Pti), che si erano radunati davanti al Parlamento, provenienti da diverse parti del Paese, in ...

