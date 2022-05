Padova | i vigili fermano il carro funebre con la bara | il motivo della multa? L' autista

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 maggio 2022) Tra lo stupore dei presenti iurbani hanno fermato unper fare laall'. Lo hanno sanzionato ritardando così i funerali di una anziana signora. Il fatto che è finito su tutti i giornali locali è avvenuto a Chiesanuova, un paesinoprovincia di. Gli agenti insomma non hanno guardato in faccia nessuno e hanno fermato ilche aveva commesso una infrazione stradale. L'è stato dunque "scortato" fino al parcheggio del supermercato Alì, dove dopo aver controllato tutti i documenti, igli hanno comminato la. Il tutto è avvenuto mentre nell'automobile c'era la salma di una donna attesa da amici e familiari a Vigodarzere per l'ultimo ...