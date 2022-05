Padova-Catanzaro, entusiamo alle stelle: mille biglietti sold out in mezz’ora (Di giovedì 26 maggio 2022) E' boom di biglietti acquistati dai tifosi calabresi per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C contro il Padova Leggi su mediagol (Di giovedì 26 maggio 2022) E' boom diacquistati dai tifosi calabresi per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C contro il

Advertising

Calabrone5 : Ieri semifinale Play Off Serie C, Catanzaro-Padova 12.000 spettatori (da Padova solo 56). Oggi prevendita per ritor… - PadovaCalcio : #Padova-#Catanzaro: per questioni di ordine pubblico, a partire dalle ore 16.00 di oggi Giovedì 26 maggio 2022 sara… - infoitsport : Tuttosport: 'Il Padova non cede | Catanzaro a secco' - infoitsport : Catanzaro - Padova 0-0 - le pagelle - - infoitsport : Palermo e il sogno finale, in corsa Padova o Catanzaro finita pari -