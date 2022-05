Orthopoxvirus | vaiolo delle scimmie e bambini | facciamo il punto

LaBombetta76 : @stelafleur @madeonwater @pbecchi @barbarab1974 Il vaiolo delle scimmie è della famiglia degli Orthopoxvirus, il fu… - Alessandro_ADB : @Limbolimbo18 @2021Rivoluzione @Poiana46 Guarda che gentile questo supercattivo che ci avvisa con anni di anticipo… - silvia_wood : RT @StefanoBerto83: Twitter: COVID causa immunodeficenza > outbreak di monkeypox. Vax per vaiolo è efficace anche contro altri orthopoxvi… - giorgiazitelli : Sul pianeta delle scimmie arriva il vaiolo - StefanoBerto83 : Twitter: COVID causa immunodeficenza > outbreak di monkeypox. Vax per vaiolo è efficace anche contro altri orthop… -

'La trasmissione agli operatori sanitari esposti a pazienti affetti da Mpx è possibile - è la premessa - dato il rischio di trasmissione di altri, come il. In ambito sanitario, ...È causato dal virus deldelle scimmie che appartiene alla famiglia degli. - aveva informato la dg Welfare lombarda in una nota - . Può essere trasmesso per contatto e per ...Il vaiolo delle scimmie è molto simile al vecchio vaiolo, anche se ha caratteristiche proprie. Scopriamo i sintomi e la contagiosità.Il Vaiolo delle scimmie è arrivato in Lombardia con altri due casi accertati. Attualmente non c'è di che preoccuparsi. I due pazienti, contagiati all'estero, sono stati posti in isolamento domiciliare ...