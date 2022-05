Oroscopo del giorno di Paolo Fox di oggi 26 maggio: per 4 segni arrivano grandi cambiamenti (Di giovedì 26 maggio 2022) Ogni giorno l’astrologo Paolo Fox regala agli ascoltatori di Radio Lattemiele l’Oroscopo giornaliero: vediamo cosa prevedono oggi le stelle per i 12 segni zodiacali, tra un Pesci che non deve arrabbiarsi troppo ed un Gemelli pronto ad accogliere novità e buone notizie. Oroscopo del giorno di oggi 26 maggio per Ariete: “Il germoglio pur di spuntare rompe anche l’asfalto”. Paolo Fox oggi ha solo ottime parole per l’ariete, che è in un momento positivo del suo anno e può sfruttare le energie che arrivano dalla primavera (che, in alcune zone d’Italia, è travestita da estate). Da sfruttare anche conoscenze e rapporti professionali, che se contattati in questo momento possono dare i ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 26 maggio 2022) Ognil’astrologoFox regala agli ascoltatori di Radio Lattemiele l’giornaliero: vediamo cosa prevedonole stelle per i 12zodiacali, tra un Pesci che non deve arrabbiarsi troppo ed un Gemelli pronto ad accogliere novità e buone notizie.deldi26per Ariete: “Il germoglio pur di spuntare rompe anche l’asfalto”.Foxha solo ottime parole per l’ariete, che è in un momento positivo del suo anno e può sfruttare le energie chedalla primavera (che, in alcune zone d’Italia, è travestita da estate). Da sfruttare anche conoscenze e rapporti professionali, che se contattati in questo momento possono dare i ...

Advertising

veneziaradiotv : Oroscopo del 27 maggio 2022: previsioni segno per segno - Vincenzona890 : RT @OroscopoPesci: 26/mag/2022: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - Capricorno_astr : 26/mag/2022: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - Sagittario_astr : 26/mag/2022: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - Scorpione_astro : 26/mag/2022: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: -