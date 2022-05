“Ora basta mascherina a scuola”. Scatta la rivolta contro l’obbligo del governo (Di giovedì 26 maggio 2022) Sembra essere la ridotta di Gaeta. L’inutile regola cui si appigliano i vedovi delle restrizioni. L’ancora di salvataggio di chi vorrebbe ancora mascherine, ancora chiusure, ancora green pass, di fronte all’evidenza del calo dei contagi. E al fatto che milioni di italiani ormai si sono vaccinati. È così che nasce l’irrazionalità, tutta italiana, per cui i ragazzi fino al quinto anno delle superiori vanno al parco senza mascherina, dagli amichetti senza mascherina, si strusciano in centro senza mascherina, giocano a pallone senza mascherina, vanno al ristorante senza mascherina, eppure per cinque ore al giorno sono costretti a indossarla a scuola. Va bene la prudenza. Va bene la riduzione del contagio. Ma che senso ha provare a svuotare l’oceano con un secchio? Per questo motivo ieri è ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 26 maggio 2022) Sembra essere la ridotta di Gaeta. L’inutile regola cui si appigliano i vedovi delle restrizioni. L’ancora di salvataggio di chi vorrebbe ancora mascherine, ancora chiusure, ancora green pass, di fronte all’evidenza del calo dei contagi. E al fatto che milioni di italiani ormai si sono vaccinati. È così che nasce l’irrazionalità, tutta italiana, per cui i ragazzi fino al quinto anno delle superiori vanno al parco senza, dagli amichetti senza, si strusciano in centro senza, giocano a pallone senza, vanno al ristorante senza, eppure per cinque ore al giorno sono costretti a indossarla a. Va bene la prudenza. Va bene la riduzione del contagio. Ma che senso ha provare a svuotare l’oceano con un secchio? Per questo motivo ieri è ...

