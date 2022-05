On the Line: il film con Mel Gibson arriverà nelle sale americane in autunno (Di giovedì 26 maggio 2022) Mel Gibson tornerà sul grande schermo con il thriller On The Line, in arrivo nelle sale cinematografiche in autunno. Il thriller On The Line con protagonista Mel Gibson arriverà nelle sale americane in autunno. Saban films ha infatti ottenuto i diritti per la distribuzione negli Stati Uniti e prevede un debutto nei cinema nel mese di novembre. Il film On the Line racconta la storia di un conduttore radiofonico, interpretato da Mel Gibson, che si ritrova alle prese con un ascoltatore che gli telefona in diretta minacciando di uccidere tutta la sua famiglia. Per salvare le persone che ama il protagonista deve quindi ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 26 maggio 2022) Meltornerà sul grande schermo con il thriller On The, in arrivocinematografiche in. Il thriller On Thecon protagonista Melin. Sabans ha infatti ottenuto i diritti per la distribuzione negli Stati Uniti e prevede un debutto nei cinema nel mese di novembre. IlOn theracconta la storia di un conduttore radiofonico, interpretato da Mel, che si ritrova alle prese con un ascoltatore che gli telefona in diretta minacciando di uccidere tutta la sua famiglia. Per salvare le persone che ama il protagonista deve quindi ...

Advertising

katesharmas : @nostalgiaonfilm @daisyedgarjnes KAJSKSJSKWJSKSJS because she’s in the austin line too!!! - OfficialKO_Line : Lima final Eropa, lima kali juara. The Special One! #EuropaConferenceLeague #Mourinho #Roma - littIesatellite : quando si rende conto che in realtà dopo keep driving non ha superato il peggio a causa di quei riferimenti present… - metallus_it : Palace: il nuovo album “One 4 The Road” a luglio, un brano on line - 1337Jeb : @TeaTheKook @Santrometer THE WAIst lINE MAMAHSHSJDJD -