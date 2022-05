Omicidio Willy, il 14 luglio la sentenza. Gabriele Bianchi si difende: 'Non l'ho ucciso' (Di giovedì 26 maggio 2022) Slitta al 14 luglio la sentenza per l'Omicidio di Willy Monteiro Duarte massacrato di botte nel settembre del 2020 a Colleferro. Lo ha annunciato il presidente della Corte d'Assise di Frosinone prima ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 26 maggio 2022) Slitta al 14laper l'diMonteiro Duarte massacrato di botte nel settembre del 2020 a Colleferro. Lo ha annunciato il presidente della Corte d'Assise di Frosinone prima ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Willy non l'ho toccato nemmeno con un dito'. E' quanto affermato, nel corso di dichiarazioni spontanee davanti all… - pirata_21 : Omicidio #Willy, Gabriele #Bianchi: «Non l’ho toccato con un dito.» Nel senso che è l'unico arto che non ha usato per ammazzarlo di botte. - infoitinterno : Processo per l’omicidio Willy Monteiro Duarte. Arringhe difensive. Gabriele Bianchi: «Non l’ho toccato nemmeno con… - enrica_emme : RT @TgLa7: Omicidio #Willy, per i fratelli #Bianchi la Procura di Velletri ha sollecitato l'ergastolo. Per gli altri due imputati Francesco… - UnioneSarda : Omicidio #Willy, Gabriele Bianchi ai giudici: “Non l’ho toccato con un dito, non ne sarei capace” -