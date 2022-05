(Di giovedì 26 maggio 2022) Svolta nelle indagini sul delitto di, uccisa l’8 maggio 2021 in alta Valle Camonica., ildi una delle figlie dell’ex vigilessa di Temù (BS), hato l’donna nel corso di un lungo interrogatorio in carcere, che lo stesso ha richiesto dopo la chiusura delle indagini preliminari. Vi raccomandiamo...Carol Maltesi, il padre al killer: "Aspetto che esci, anche 30 anni" Hanno chiesto di essere ascoltate anche Silvia e Paola Zani, due delle tre figlievittima, che si trovano in carcere dal 24 settembre 2021. Così come, il...

Agenzia_Ansa : Svolta nelle indagini sul delitto di Laura Ziliani. Mirto Milani, fidanzato della prima figlia di Laura, ha confess… - SkyTG24 : Omicidio dell'ex vigilessa Laura Ziliani, confessa Mirto Milani - Giorno_Brescia : Omicidio Laura Ziliani, il fidanzato della figlia confessa: 'Sono stato io' - la_gata_lova : << in modo non violento >>, dice. Così Mirto Milani ha confessato l’omicidio di Laura Ziliani, interrogate anche le… - infoitinterno : Omicidio Laura Ziliani: Mirto Milani, il fidanzato della figlia, confessa -

Mirto Milani è una figura centrale nell'diZiliani, l'ex vigilessa di Temù scomparsa l'8 maggio scorso e ritrovata morta tre mesi dopo in un bosco non lontano da casa sua, in ...BRESCIA . Svolta nelle indagini sull'diZiliani , il fidanzato di una delle figlie dell'ex vigilessa ha confessato il delitto . Ziliani era scomparsa l' 8 maggio scorso e dopo il ritrovamento del cadavere , il 24 settembre ...Dopo un lungo interrogatorio, l'uomo che era già in carcere, ha confessato l'omicidio della vigilessa uccisa nel maggio 2021: il movente è economico ...Svolta in uno dei casi più misteriosi degli ultimi mesi: il delitto Ziliani. Mirto Milani ha infatti confessato di aver ucciso ...