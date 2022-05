Omicidio Laura Ziliani: Mirto Milani, il fidanzato della figlia, confessa (Di giovedì 26 maggio 2022) Svolta nelle indagini sul delitto di Laura Ziliani, uccisa l’8 maggio 2021 in alta Valle Camonica. Mirto Milani, il fidanzato di una delle figlie dell’ex vigilessa di Temù (BS), ha confessato l’Omicidio della donna nel corso di un lungo interrogatorio in carcere, che lo stesso ha richiesto dopo la chiusura delle indagini preliminari. Vi raccomandiamo... Omicidio Carol Maltesi, il padre al killer: "Aspetto che esci, anche 30 anni" Hanno chiesto di essere ascoltate anche Silvia e Paola Zani, due delle tre figlie della vittima, che si trovano in carcere dal 24 settembre 2021. Così come Milani, il fidanzato ... Leggi su diredonna (Di giovedì 26 maggio 2022) Svolta nelle indagini sul delitto di, uccisa l’8 maggio 2021 in alta Valle Camonica., ildi una delle figlie dell’ex vigilessa di Temù (BS), hato l’donna nel corso di un lungo interrogatorio in carcere, che lo stesso ha richiesto dopo la chiusura delle indagini preliminari. Vi raccomandiamo...Carol Maltesi, il padre al killer: "Aspetto che esci, anche 30 anni" Hanno chiesto di essere ascoltate anche Silvia e Paola Zani, due delle tre figlievittima, che si trovano in carcere dal 24 settembre 2021. Così come, il...

