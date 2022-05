Omicidio Laura Ziliani | confessa anche Paola Zani | figlia minore dell’ex vigilessa

Advertising

Agenzia_Ansa : Omicidio dell'ex vigilessa di Temù (Brescia) Laura Ziliani, oggi sarà interrogata in carcere la figlia ventenne… - fattoquotidiano : Omicidio Laura Ziliani, dopo Mirto Milani confessa anche la figlia maggiore Silvia Zani: confermato il movente econ… - Open_gol : Dopo il fidanzato crolla anche Silvia, la figlia della vigilessa: l'avrebbero uccisa per incassare l'eredità - Agenzia_Ansa : Anche Paola Zani, 20 anni, la figlia minore di Laura Ziliani ha ammesso di aver partecipato all'omicidio della madr… - leggoit : Laura ZIliani, anche la figlia Paola confessa di aver partecipato all'omicidio -

A fine giugno Silvia e Paola Zani vengono iscritte nel registro degli indagati per...Ziliani non può quindi essere annegata nel torrente vicino al quale è stata trovata dopo che la ...... di un tentativo di suicidio o di. Non sappiamo ancora se, sul corpo del giovane, sono ... insegnante uccisa a scuola, è morto d'infarto per il grande dolore Articolo successivoZiliani ...Anche Paola Zani, 20 anni, la figlia minore di Laura Ziliani ha ammesso di aver partecipato all'omicidio della madre, avvenuto a Temù lo scorso otto maggio. Confessione messa a verbale in un lungo ...Dopo Mirto Milani e la figlia maggiore Silvia, con Paola Zani si completa la confessione del "trio criminale" ritenuto il responsabile dell'omicidio dell'ex vigilessa di Temù ...