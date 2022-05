Omicidio dell’ex vigilessa Laura Ziliani | confessa il fidanzato della figlia Mirto Milani

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 26 maggio 2022) Svolta nelle indagini sul delitto dihato l’di Temù, in provincia di Brescia, avvenuto l’8 maggio di un anno fa. Lo ha fatto nel corso di un lungo interrogatorio in carcere che lo stesso ha chiesto dopo la chiusura delle indagini da parteProcura.primogenita di, è in carcere dal 24 settembre scorso così come Paola e Silvia Zani, due delle tre figlievittima. Anche loro hanno chiesto l’interrogatorio. L’8 maggio scorso la Procura di Brescia aveva chiuso le indagini sull’di...